Kohleaus braucht Alternativen

Kretschmer und Woidke beraten auch über EU-Förderung

von svz.de

10. Mai 2018, 23:50 Uhr

Brandenburg und Sachsen lehnen einen vorzeitigen Ausstieg aus der Braunkohle kategorisch ab. Andernfalls komme es in der Lausitz zu riesigen ökonomischen, sozialen und politischen Verwerfungen, sagte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch in Dresden. Erst wenn es industrielle Alternativen gebe, könne man über Szenarien eines Ausstiegs sprechen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht die Kernaufgabe der künftigen Kohlekommission darin, vor einem Ausstiegsdatum als erstes Strukturentwicklung zu betreiben. In Brandenburg gelten die Revierpläne zum Abbau der Kohle noch bis 2038, in Sachsen bis 2043/2044.

Brandenburg und Sachsen haben zudem gemeinsam mit Berlin an die EU appelliert, Gelder für Grenzregionen nicht zu kürzen. Die Euroregionen seien die Pioniere in den deutsch-polnischen Beziehungen gewesen, erklärte Woidke. Nach Ansicht von Kretschmer sind die EU-Mittel für die direkte grenzüberschreitende Zusammenarbeit viel zu klein, als dass man damit spürbare Einsparungen erreichen könnte.