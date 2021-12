Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte

Woidke erwartet von Gesundheitsministerkonferenz schärfere Einschnitte im Kampf gegen das Corona-Virus

In Brandenburg werden nach Weihnachten wohl auch die privaten Treffen Geimpfter weiter eingeschränkt. Das sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag während des traditionellen „Jahresendgesprächs“ der Landespressekonferenz. Am heutigen Dienstag wollen Bund und Länder über Maßnahmen gegen die besonders ansteckende Omicron-Variante des Corona...

