Weimar/Potsdam : Kreisreform in Thüringen gestoppt

Kurz vor dem geplanten Kabinettsbeschluss zur Kreisreform hat gestern ein Urteil des Thüringer Verfassungsgerichtes in Weimar märkische Gegner und Befürworter des hiesigen Gesetzesvorhabens elektrisiert. Das höchste Thüringer Gericht erklärte das Vorschaltgesetz zu der Reform für verfassungswidrig und nichtig.

Gerichtspräsident Manfred Aschke begründete die einstimmige Entscheidung über eine Klage der oppositionellen CDU-Fraktion mit einem formellen Fehler im Anhörungsverfahren des Landtages. Dabei geht es um ein Protokoll der mündlichen Anhörung der kommunalen Spitzenverbände im Juni 2016 im Innenausschuss des Landtages, das zum Zeitpunkt der Gesetzesabstimmung nicht allen Abgeordneten zur Verfügung stand. „Der Anhörungspflicht des Landtages ist nur dann genüge getan, wenn alle aufgrund der Anhörung erlangten Informationen den Abgeordneten vor der Abstimmung über den Gesetzentwurf auch tatsächlich zur Verfügung stehen“, führte Aschke aus.

Das Vorschaltgesetz schreibt unter anderem Einwohnergrößen für Städte, Gemeinden und Kreise vor. Ähnliches besagt ein Gesetzespaket, das am Montag von der Brandenburger Landesregierung verabschiedet werden soll. Es wird dann weiter im Potsdamer Landtag beraten. Das Weimarer Urteil hat Auswirkungen auf den Zeitplan der von Rot-Rot-Grün geplanten kommunalen Neugliederung. Innenminister Holger Poppenhäger (SPD) kündigte an, dass die Beschlussfassung des Kreisneugliederungsgesetzes ausgesetzt werde.

„Die Richter haben festgestellt, dass im Grundsatz das politische Handeln der Thüringer Landesregierung richtig ist“, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröte (SPD) gestern auf einer Tagung. „Das bestätigt noch einmal mehr die Reformanstrengungen auch hier in Brandenburg.“

Die CDU in Brandenburg sieht sich vom Veto des Thüringer Verfassungsgerichtshofs gegen das erste Gesetz zur dort geplanten Gebietsreform bestätigt. „Ich begrüße es, dass sich das Gericht so klar positioniert hat“, sagte der kommunalpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Sven Petke. „Das zeigt, dass man so ein Vorhaben nicht mit der politischen Brechstange gegen den Willen der Bevölkerung durchsetzen kann.“

von Annett Gehler und Benjamin Lassiwe

erstellt am 10.Jun.2017 | 05:00 Uhr