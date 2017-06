Brandenburg : Kreisreformbeschluss kommt noch 2017

vergrößern 1 von 1 Foto: Hirschberger 1 von 1

Die umstrittene Kreisgebietsreform soll noch 2017 im Landtag beschlossen werden. Das sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) gestern nach der Sondersitzung des Kabinetts in Potsdam. Dabei beschloss es die Gesetzesentwürfe zur Funktional- und zur Verwaltungsstrukturreform. Sie gehen an den Landtag und sollen Ende des Monats in erster Lesung vom Plenum beraten werden.

„Dieser 12. Juni 2017 ist ein wichtiger Tag für Brandenburg“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). „Wir zeigen, dass wir die Strukturen des Landes so gestalten, dass die gute Entwicklung des Landes in allen Landesteilen weiter fortgesetzt werden kann.“ Laut Finanzminister Christian Görke (Linke) investiert das Land im Gegensatz zu früheren Planungen rund 450 Millionen Euro, davon rund 220 Millionen Euro in die Teilentschuldung der Kreise und kreisfreien Städte.

Laut Funktionalreform sollen nur rund 400 Stellen vom Land auf die Kreise übergehen. Schröter zufolge betrifft das Aufgaben des Landesforstes, den Schulpsychologischen Dienst und die Förderung der ländlichen Räume – so soll die Verantwortung für ELER-Mittel aus dem Europäischen Fonds für ländliche Entwicklung ab der Förderperiode 2021 vom Agrarministerium auf die Kreise übergehen. Jedoch ist unklar, ob die Mark in dieser Förderperiode noch Mittel aus den EU-Kohäsionsfonds erhält.

„Die Veränderungen durch die Funktionalreform sind im Grunde nicht verkehrt“, sagte der Bürgermeister von Wittenberge, Vizepräsident und Vorsitzender der AG größerer und mittlerer Städte des Brandenburger Städte- und Gemeindebundes, Dr. Oliver Hermann. „Es wäre besser gewesen, wenn wie von den Kommunen gefordert, vor der Kreisreform eine umfassende Funktionalreform mit Aufgabenverlagerung von Land und Kreis bis zur kommunalen Ebene erfolgt wäre. So bleibt unklar, wann und in welcher Form dieser Schritt erfolgen wird. “

„Ich sehe keine Veränderung des Zeitplans durch die Schritte der Volksinitiative“, sagte Schröter. „Eines steht doch fest: Egal, ob am Ende ein Volksentscheid erfolgreich ist, oder nicht – die gesetzgeberische Kompetenz bleibt beim Landtag. Wir haben ein Etappenziel erreicht – das war die Flachlandetappe. Jetzt geht es in die Berge“, so der Minister.

Die CDU setzt weiter auf das Volksbegehren. „Der Gesetzentwurf ist ein weiterer Beleg für den Zentralismuswahn der Regierung Woidke und bleibt jede seriöse Begründung für die geplanten Zwangsfusionen schuldig“, sagte Fraktionschef Ingo Senftleben. Woidke wolle „gegen jede Vernunft“ und „gegen die Mehrheit der Brandenburger“ die Umsetzung dieses Projekts erzwingen. „Mit dieser Reform würden Tausende Arbeitsplätze abgebaut, es müssten Steuern und Abgaben erhöht werden und in vielen Regionen würden die Möglichkeiten der demokratischen Mitgestaltung beschnitten“, sagte Senftleben. Die CDU setze daher „auf das Volksbegehren und werde es unterstützen, um die Kreisreform gemeinsam mit den Brandenburgern zu stoppen.“

Mit dem Beschluss der Gesetze im Kabinett begann das Gesetzgebungsverfahren im Landtag. Am 28 oder 29. Juni werden diese in erster Lesung im Parlament beraten. Danach wird der Innenausschuss eine oder mehrere Anhörungen veranstalten, zum Jahresende geht es zurück ins Plenum.

Parallel dürfte in den nächsten Wochen das Volksbegehren gegen die Kreisreform starten: Für den Erfolg sind rund 80 000 Unterschriften erforderlich, die binnen sechs Monaten in Gemeindeämtern oder per Briefwahl geleistet werden müssen. Gelingt das, können sich Gegner und Befürworter der Reform einigen oder der Volksentscheid kommt.







Kommentar "Nicht einfach Augen zu und durch..." von Benjamin Lassiwe Es wirkt, als wolle man endlich zu Potte kommen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) und Finanzminister Christian Görke (Linke) wirkten gestern, als sie die Gesetzentwürfe zur Verwaltungsstrukur- und zur Funktionalreform präsentierten, völlig überzeugt von sich und ihrem Vorhaben. Dass es ein Volksbegehren und vielleicht einen Volksentscheid geben könnte – egal, jetzt wird erst einmal durchgezogen. Diese Mentalität ist brandgefährlich. Denn man bekam in den letzten Monaten oft genug den Eindruck, dass die Reform nicht durchdacht, sondern vielmehr stümperhaftes Stückwerk ist. Immer wieder neu gezeichnete Landkarten und der Verzicht auf große Teile der Funktionalreform sprechen eine deutliche Sprache. Und überhaupt: Natürlich kann Rot-Rot versuchen, die Reform gegen ein erfolgreiches Volksbegehren, ja gegen einen Volksentscheid durchzuprügeln. Aber dann hätte Woidke alle Chancen, als letzter SPD-Ministerpräsident Brandenburgs in die Annalen des Landes einzugehen.





von Benjamin Lassiwe

erstellt am 12.Jun.2017 | 21:00 Uhr