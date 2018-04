Potsdam : Landtag stärkt Cottbus den Rücken

Antrag an Regierung: Integrationsbemühungen der Kommunen weiter unterstützen.

von Benjamin Lassiwe

26. April 2018, 05:00 Uhr

Immer wieder ist Cottbus in den Schlagzeilen: Die Zukunft-Heimat-Demonstrationen und die Auseinandersetzungen von Flüchtlingen und Einheimischen warfen seit Jahresanfang oft ein negatives Licht auf die Lausitzmetropole. Die Mitglieder des Brandenburger Landtags wollten dieses Bild jetzt gerade rücken: In einem mit den Stimmen von CDU, Linken, SPD und Grünen beschlossenen Antrag stellten sie sich am Mittwoch an die Seite der Cottbuser. In dem Antrag wird die Landesregierung aufgefordert, die Integrationsbemühungen von Kommunen weiter zu unterstützen, bei Bedarf die Polizeipräsenz zu erhöhen und Debatten vor Ort ausgleichend zu begleiten. Weitergehende Forderungen indes kommen nicht vor: So spricht sich das Papier zwar dafür aus, „die mit dem Nachtragshaushalt 2018 geschaffenen Möglichkeiten zur Förderung von kommunalen Integrationsmaßnahmen zeitnah umzusetzen.“ Eine rückwirkende Erstattung der Kosten, die Cottbus bereits hatte, wird dagegen nicht gefordert.

„Die Wahrheit in Cottbus ist vielfältiger, als einen die Ereignisse vermuten lassen“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Mike Bischoff in der Debatte. Die allermeisten Bewohner der Stadt seien friedliebende Menschen. „Cottbus ist eine offene, moderne Stadt, eine Stadt des Sports, der Industriekultur, eine Perle der Lausitz.“ Und der CDU-Fraktionsvorsitzende Ingo Senftleben erklärte, wo die Angst regiere, sei die Wahrheit in der Gefahr, zu verlieren. „Es gibt Kräfte im Landtag Brandenburg, die posten wahllos Bilder von Messern und reiben sich die Hände, wenn Menschen Angst bekommen“, sagte Senftleben. „Wer Angst schüren will, der will keine Zukunft für die Heimat.“ AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz schimpfte dagegen auf eine „Einheitsparteienkoalition“, die alle „Signalwörter bedient, die sich Multi-Kulti-Ideologen auf die Fahne schreiben.“