Virus : Lokale Strategie bei Corona-Ausbrüchen

Landesregierung und Kreise wollen, dass es möglichst keine großflächigen Einschränkungen gibt

Avatar_prignitzer von Oliver von Riegen

11. Juli 2020, 05:00 Uhr

Wenn es zu einem Corona-Ausbruch kommt, setzt Brandenburg auf möglichst lokale Schutzvorkehrungen. „Die Landkreise und kreisfreien Städte haben bei einem strikt lokalisierbaren Corona-Ausbruch wie zum Beispiel bei einer Gemeinschaftsunterkunft, einem Krankenhaus oder Pflegeheim bisher durchgehend die geeigneten Maßnahmen für einen Lockdown eingeleitet“, sagte am Freitag der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Dominik Lenz.

Die Erfahrungen der ersten Wochen in Brandenburg hätten gezeigt, dass es „nicht zielführend ist, wenn ein ganzer Landkreis quasi in Geiselhaft genommen wird“. Bund und Länder beraten in der nächsten Woche über den weiteren Umgang mit solchen Ausbrüchen. Hintergrund ist auch der Corona-Ausbruch beim Fleischunternehmen Tönnies, der zur deutlichen Einschränkung des öffentlichen Lebens im nordrhein-westfälischen Kreis Gütersloh führte. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte die Einschränkungen gekippt, weil es die Maßnahmen als nicht mehr verhältnismäßig ansah.

Bund und Länder hatten in der Corona-Krise vereinbart, dass Beschränkungen erlassen werden, wenn in einem Kreis die Corona-Neuinfektionen den Grenzwert von 50 je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen übersteigen. In Brandenburg sind Landkreise und kreisfreien Städte zuständig für die Schutzmaßnahmen. Wenn es zu einem Virusausbruch - kommt, wird die Einrichtung abgeriegelt und die betreffenden Mitarbeiter und Kontaktpersonen werden auf das Virus getestet.

Das Land sei mit der Zuständigkeit der kommunalen Ebene in der Eindämmung regionaler Hotspots bisher „sehr gut gefahren“, betonte der Ministeriumssprecher. Voraussetzung sei aber, dass ein Ausbruch eingrenzbar sein müsse. „Eine bundesweite Verabredung sollte daher diese Form der bewährten Aufgabenteilung zwischen Land und Kommunen nicht ohne Not verändern.“ Sie solle nur Eckpunkte von Aktionen beinhalten, die die Länder in Eigenverantwortung steuern oder abgeben könnten.

Der Landkreistag Brandenburg will an der jetzigen Regelung festhalten und warnt davor, dass der Bund Entscheidungen übernimmt oder es zu kreisweiten Einschränkungen kommt. Die Zuständigkeit der Gesundheitsämter liege bei den Landkreisen. Bei Virusausbrüchen sei es schon jetzt möglich, konzentriert in einzelnen Einrichtungen oder in Teilen des betreffenden Landkreises darauf zu reagieren. Es sei nicht sinnvoll, große Landkreise ganz „lahmzulegen“.