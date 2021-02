Missbrauch : Mehr Transparenz in Kirche gefordert

Vertreter der betroffenen kritisieren Missbrauchsgutachten und wollen gemeinsam mit dem Priesterrat die weitere Aufarbeitung vorantreiben

Nach der Veröffentlichung des Gutachtens zum Missbrauch im Erzbistum Berlin am Freitag hat Matthias Katsch, Geschäftsführer des „Eckigen Tischs“, an dem sich Betroffene des Missbrauchs am Berliner Canisius-Kolleg zusammengeschlossen haben, scharfe Kritik...

