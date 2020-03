Corona : Meldepflicht für Familienfeiern

Brandenburg verschärft Corona-Regelungen für Veranstaltung und bezieht privaten Bereich ein / Anlaufstellen für Unternehmen

von Benjamin Lassiwe

13. März 2020, 05:00 Uhr

In Brandenburg müssen künftig auch Familienfeiern mit mehr als 100 Teilnehmern, etwa Hochzeiten oder Beerdigungen, beim Gesundheitsamt angemeldet werden. Das sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Donnerstag in Potsdam. Grund dafür sind die Schutzmaßnahmen des Landes vor dem Corona-Virus: Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sind ab sofort verboten. Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern müssen verpflichtend beim örtlichen Gesundheitsamt angemeldet werden. Anschließend wird geklärt, ob die Veranstaltung stattfinden kann.

Zudem stellt das Land alle Heimkehrer aus Risikogebieten, also etwa aus Italien oder dem in Nordrhein-Westfalen befindlichen Kreis Heinsberg, für zwei Wochen unter Quarantäne. Sie dürfen zudem Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen, Kindertagesstätten, Berufsschulen und Hochschulen nicht betreten. Ausgenommen sind lediglich Patienten, die wegen einer Behandlung in die Praxen kommen, sowie Mitarbeiter des Gesundheitswesens.

„Wenn wir unser Gesundheitswesen stärken wollen, ist es völlig kontraproduktiv, wenn wir alle, die wir dringlich brauchen, unbesehen in Quarantäne stecken“, sagte Nonnemacher. Das werde ansonsten zu massiven Problemen führen.

Generell wisse man, dass man das Corona-Virus nicht mehr verhindern oder aufhalten könne. „Wir können nur noch den Anstieg moderat gestalten“, sagte Nonnemacher. Deswegen müssten nun alle Gliederungen des Gesundheitswesens „Seit an Seit stehen“. Gleichzeitig warnte die Ministerin, die selbst Ärztin ist und vor ihrer politischen Karriere auf einer Intensivstation in Berlin arbeitete, vor übermäßiger Panik. Ein kompletter „Shut-Down“ Brandenburgs wäre ebenfalls kontraproduktiv: Viele Krankenpflegerinnen seien beispielsweise alleinerziehend. Ihnen nutze es nichts, wenn das Land nun Kindertagesstätten und Schulen schließe. „Ich sehe die Gefahr, dass wir unseren Staat in die Handlungsunfähigkeit treiben“, sagte Nonnemacher. Am heutigen Freitag will auch das Landeskabinett zu einer Sondersitzung zu Corona zusammenkommen.

Am Donnerstag besuchte Nonnemacher die Zentrale der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Dort wird die Hotline 116117 betrieben, bei der sich Menschen bei akuten gesundheitlichen Problemen melden und den Hausbesuch eines Arztes oder einen Termin in einer Praxis anfordern können. Nonnemacher warnte dabei vor einer Überlastung der Hotline. „Wir können sie nur handeln, wenn sich alle Beteiligten ihrer Verantwortung bewusst sind“, sagte sie. Derzeit gingen auf allen Notrufnummern unzählige Anrufe ein. „Sie sollten nicht von Leuten blockiert werden, die sich wegen ihrer Erkältung Sorgen machen.“ Wer lediglich allgemeine Fragen zum Coronavirus habe, könne sich telefonisch an seine Hausarztpraxis oder die Hotline des Bundesgesundheitsministeriums unter 30 346 465 100 wenden.

Das Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Vereinigung, Holger Rostek, betonte ebenfalls, dass die 116117 bundesweit rund um die Uhr die zentrale Nummer für die ambulante medizinische Versorgung sei. „Akut, aber nicht lebensbedrohliche erkrankte Patienten erreichen hier außerhalb der Praxissprechzeiten den ärztlichen Bereitschaftsdienst“, sagte er. „Wenn der eigene Hausarzt nicht erreichbar ist, dann ist bei begründeten Verdachtsfällen die 116117 auch die richtige Nummer für eine persönliche medizinische Beratung zum Coronavirus.“ Es werden aber immer wieder belanglose Fragen an die Hotline gerichtet wie: „Wo ist der nächste Geldautomat?“.

Inzwischen sind laut Gesundheitsministerium 27 Menschen im Land mit dem Virus infiziert.

Für Brandenburger Unternehmen, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus in akute betriebswirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, sind Anlaufstellen geschaffen worden. Die Regionalcenter der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) seien ab sofort Ansprechpartner, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag auf seiner Internetseite mit. Anfragen würden streng vertraulich behandelt, hieß es weiter.

Die bei den Regionalcentern eingegangenen Informationen gingen dann an eine Arbeitsgruppe. Dort werde geprüft, welche Lösungen es im Einzelfall gebe. Das Gremium wird nach den Angaben vom Wirtschaftsministerium geleitet. Vertreten sind die Investitionsbank des Landes, die Bürgschaftsbank, die Wirtschaftsförderung sowie die Tourismus-Marketing GmbH.

Seiten 5, 7