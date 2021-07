Mit moderner Technik gegen Herzschwäche

Testbegin für einen mobilen Magnetresonanztomographen, der im ländlichen Raum eingesetzt wird.

Rund 2,5 Millionen Menschen leiden in Deutschland an Herzschwäche. „Aber in der Kardiologie bekommen wir diese Patienten oft erst zu sehen, wenn sie schwer erkrankt sind“, sagt der Oberarzt am Deutschen Herzzentrum Berlin, Prof. Sebastian Kelle. Das soll sich ändern: Am Donnerstag startete am Sana-Klinikum-Templin das Projekt „HerzCheck“, das vom Deuts...

