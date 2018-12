Wittenberge : Musikalisch einstimmen auf Weihnachtstage

Zwei Bläser machen Stimmung.

von Barbara Haak

19. Dezember 2018, 09:44 Uhr

Ihren guten Brauch zahlreicher Jahre fortsetzend, wollen Falk und Marcel Schmeichel am Heiligen Abend vor ihrem Haus in der Professor-Hilgenfeldt-Straße 21 und weihnachtliche Weisen spielen. „Wir beginnen zur gewohnten Zeit um 18.30 Uhr“, so Vater Falk. Er und sein Sohn sagen: „Wir freuen uns schon auf diesen Abend, da wir merkten, dass sich von Jahr zu Jahr immer mehr Zuhörer bei uns einfinden.“ Seit Beginn der 2000er Jahr spielt Falk Schmeichel auf seinem Flügelhorn für Nachbarn und Passanten, seit 2008 ist auch sein Sohn dabei.