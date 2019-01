Brandenburg an der Havel : Neonazi Schneider wieder auf freiem Fuß

Verfahren wieder zu lange: OLG hebt Haftbefehl gegen ehemaligen Nauener NPD-Politiker auf.

von Benjamin Lassiwe

04. Januar 2019, 05:00 Uhr

Der Nauener Neonazi Maik Schneider ist wieder auf freiem Fuß. Das Oberlandesgericht Brandenburg an der Havel hob gestern den Haftbefehl gegen den ehemaligen NPD-Politiker auf. Schneider war im Februar 2017 wegen Brandstiftung an einer als Flüchtlingsunterkunft vorgesehenen Sporthalle in Nauen und weiterer Delikte zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil wurde wegen Befangenheit eines Schöffen vom Bundesgerichtshof kassiert. Seit Oktober läuft vor dem Landgericht Potsdam ein Revisionsprozess, währenddessen gilt Schneider weiter als unschuldig.

Insgesamt dauert das Verfahren gegen Schneider aus Sicht des Oberlandesgerichts zu lange. „Das Gewicht des Freiheitsanspruchs vergrößert sich gegenüber dem Interesse an der wirksamen Strafverfolgung mit zunehmender Dauer der Untersuchungshaft“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Aufhebung des Haftbefehls erfolge im Hinblick auf mehrere vermeidbare Verfahrensverzögerungen durch die Justiz, die sich in ihrer Summe auf über sechs Monate belaufen.“ Damit setzte das Oberlandesgericht zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit einen vor dem Landgericht Potsdam Angeklagten auf freien Fuß. Bereits im Dezember fand deswegen eine Sondersitzung des Rechtsausschusses im Landtag statt, der nun auf CDU-Antrag auch kommende Woche außerplanmäßig zusammentreten muss. „Ich finde die Entscheidung unverständlich, will die Urteilsbegründung aber erst einmal abwarten“, sagte SPD-Generalsekretär Erik Stohn. Eine Sondersitzung nutze gar nichts. „Die Entscheidung, im Doppelhaushalt neue Stellen für die Justiz zu schaffen, war aber absolut richtig.“

Für Justizminister Stefan Ludwig ist das eine peinliche Situation. „Wir haben sehr intensiv daran gearbeitet, mehr Personal zu bekommen“, sagt sein Sprecher Uwe Krink. Im Doppelhaushalt 2019/2020 sind 300 neue Stellen für die Justiz beschlossen worden. Die Opposition und die Fachgewerkschaften haben schon vor Jahren vor einer Überlastung der Gerichte gewarnt. Die Opposition schäumte gestern deswegen. „Erst Sexualstraftäter, dann Mörder und jetzt ein Rechtsextremist: In Brandenburg kommen Straftäter auf freien Fuß, weil die Justiz unterbesetzt ist“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Ingo Senftleben. Richter und Staatsanwälte warnten seit langem, aber SPD und Linke seien untätig geblieben. Von einem „Tiefpunkt der Rechtsstaatlichkeit“ sprach die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Ursula Nonnemacher. Die Freilassung von Schneider konterkariere den Kampf gegen den Rechtsextremismus in Brandenburg insgesamt.