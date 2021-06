Projekt mit Hindernissen : Neue Chance für Synagoge

Der Vertrag für die Errichtung in Potsdam ist unterzeichnet

Wieder ein kleiner Schritt mehr auf dem langen und steinigen Weg zur neuen Potsdamer Synagoge: Kulturministerin Manja Schüle (SPD) und der Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, haben am Montag eine Vereinbarung zum Bau des jüdischen Gotteshauses unterzeichnet. Bis 2024 soll in unmittelbarer Nähe des Landtags ei...

