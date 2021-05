Nach dem Corona-Lockdown : Nicht alle öffnen an Pfingsten

Nach langer Pause können Museen und Gastronomie in Brandenburg wieder Gäste empfangen / Doch nicht alle machen mit

In Brandenburg freuen sich viele Gastronomen und Museen auf die Wiederöffnung in fast allen Kommunen und kreisfreien Städten zu Pfingsten – aber der Start ist mit viel Arbeit verbunden. „Es ist eine Herausforderung“, sagte Carsten Schmitt, Geschäftsführer bei der Weißen Flotte Gastronomie in Potsdam. Die Kontrolle der Gäste am Eingang, ob geimpft, gene...

