Tatort Erlebnisbad : Pinguin-Orakel getötet

Im Spreewald liegen in einem Tiergehege vier tote Pinguine. Es gibt bislang nur eine Vermutung zum Angreifer.

von Anna Ringle

21. August 2018, 20:45 Uhr

Er war ein Tier-Orakel bei Fußball-Meisterschaften: Pinguin Flocke aus dem Spreewald ist tot. Mit drei weiteren getöteten Artgenossen wurde er am Montag mit Kehlbissen im Außenbereich des Tiergeheges im Spreeweltenbad von einem Mitarbeiter entdeckt, teilte der Betreiber gestern in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) mit. Es werde der Angriff eines Fuchses vermutet, der auf das umzäunte Bad-Gelände gelangt sein könnte. Von einem Wolf gehe man nicht aus. Ein Tierarzt untersuche die toten Pinguine.

Über Nacht in den Innenbereich

Den verbliebenen 18 Pinguinen gehe es gut, sie seien in ihrem Verhalten unauffällig, hieß es weiter. Sie werden demnach aber vorerst über Nacht im Innenbereich ihres Geheges eingeschlossen. Mit einer Lebendfalle, einem Wachdienst und Wild-Elektrozäunen soll ein weiterer Angriff verhindert werden.

Patrick Pleul/dpa

Für zwei Tierpfleger sei der Tod der Pinguine besonders tragisch. Pinguinmännchen Flocke sei von ihnen per Hand aufgezogen worden. Er war der kleine Star des Schwimmbads, das ihn bei Fußball-Meisterschaften als Orakel präsentierte. Flocke stupste mit dem Schnabel Bälle mit den Landesflaggen der Mannschaften an und tippte so auf Siege. Oftmals lag der Pinguin richtig - aber es gab auch falsche Vorhersagen. Bei der WM im Sommer orakelte der damals vier Jahre alte Pinguin auch mit.

In dem Spreeweltenbad, das wegen Umbaus geschlossen ist, ist das Schwimmbad mit einem abgetrennten Pinguinbereich kombiniert. Durch eine Scheibe können Badegäste in einem Außenbecken ein etwas höher liegendes Becken beobachten, in dem die Pinguine schwimmen und tauchen.