BErlin/Potsdam : Plan für zentrale Entnahme-Klinik

von svz.de

04. April 2019, 08:18 Uhr

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) rechnet auch nach dem Inkrafttreten des neuen Transplantationsgesetzes am 1. April nicht mit einem rasch wachsenden Angebot von Spenderorganen. Gegenüber „rbb24 Recherche“ erklärte sie gestern, schon heute gebe es in den 85 Entnahmekliniken in Berlin und Brandenburg Transplantationsbeauftragte. Kolat will aber die Kliniken bei der Organentnahme entlasten und plant eine zentrale Entnahmeklinik in Berlin. In Brandenburg hat sich die Zahl der Spender je 1 Million Einwohner von 7,2 auf 14,8 im letzten Jahr gegenüber 2017 mehr als verdoppelt.