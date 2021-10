Prozess : Planvoll und heimtückisch?

Prozess um tödliche Gewalt gegen Behinderte im Potsdamer Oberlinhaus

Die Angeklagte wirkt gefasst und in sich gekehrt: In nüchternen Worten und ohne erkennbare Emotionen schildert die blonde Frau in der grünen, geblümten Bluse vor der 1. Strafkammer des Landgerichts Potsdam ihre freudlose Kindheit und Jugend. Schon als Kind sei sie oft krank gewesen und habe unter schweren Ängsten gelitten, berichtete die 52-jährige Pfl...

