Sommerfest mit ernsthaften Gesprächen : Politik bei Rotwein und sauren Gurken

Mit sauren Gurken aus dem Spreewald wurden Dienstagabend die Gäste des Brandenburgischen Sommerabends in Potsdam begrüßt. Sauer mag manchem Besucher auch das Thema Kreisgebietsreform aufgestoßen sein. War es noch am Nachmittag Thema im Landtag, spielte es auch abends in Gesprächen bei Rotwein eine Rolle.

Landrat Torsten Uhe (parteilos) warb beim Landtagsabgeordneten Thomas Domres und dessen Fraktionschef Ralf Christoffers (beide Linke) für Perleberg als Kreissitz. „Strukturpolitisch kann es keine andere Entscheidung geben“, sagte Uhe. Zugleich mahnte er, dass die Linkspartei eigene Positionen für die Kreisgebietsreform opfere, so unter anderem die von ihr erkämpfte Direktwahl der Landräte. „2019 würden die Kreistage und nicht die Bürger den Landrat wählen. Das ist eine Schwächung der Demokratie“, so Uhe.

Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura, der SPD Landtagsabgeordnete Holger Rupprecht und Lutz Lange, Vorsitzender der Wirtschaftsinitiative Westprignitz (WIW), sprachen mit Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) und warben ebenfalls für Perleberg. Verbindliche Aussagen habe der Minister nicht getroffen, aber betont, dass der Prignitzer Landrat Torsten Uhe zu den schärfsten Gegnern der Reform zähle, so Lange. „Man muss nicht für alles sein, aber zumindest miteinander im konstruktiven Gespräch bleiben, damit man nicht hinten herunterfällt. Eine Totalverweigerung in Kernfragen hilft keinem“, sagte Lutz Lange, der sich mit der WIW klar für Perleberg positioniert.

Gegen Perleberg und für Neuruppin bekennt sich der

Verein Autobahndreieck

Wittstock/Dosse und sein Vorsitzender Mike Blechschmidt. In der jüngst erschienenen Broschüre „Kreisstadt Neuruppin – bürgernah, effektiv und zukunftsfest“ stellt Blechschmidt klar, dass Neuruppin als Kreisstadt alternativlos sei. Pikant daran: Die Sparkasse Prignitz ist Mitglied im Verein.

„Es ist völlig inakzeptabel, dass die Kreissparkasse unserer Prignitzer Bürger einen Verein unterstützt, der nicht Perleberg als künftige Kreisstadt befürwortet“, sagten Lutz Lange und Annett Jura. Sie erwarten, dass die Sparkasse sich damit auseinandersetzt, ihre Mitgliedschaft gegebenenfalls überdenkt. „So wie Perleberg Kreisstadt bleiben muss, muss Pritzwalk Sitz der Kreissparkasse bleiben“, fordern sie.

André Wormstädt kenne die Broschüre und die Äußerungen Blechschmidts bisher nicht, reagierte er. „Für uns ist natürlich Perleberg die Kreisstadt“, so Wormstädt. Die Sparkasse Prignitz sei leistungsfähig, habe in der Prignitz ihr Geschäftsfeld sowie ihre Kunden.

Für Robert Wüst biete das Sommerfest ebenfalls eine Chance, „mit Politikern in kleiner Runde über Themen zu reden“, so der Handwerkskammerpräsident aus Pritzwalk. Digitalisierung, Fachkräfte und Energiekosten nannte er als Beispiele und begrüßte den am Nachmittag gefunden Kompromiss für die Stromkunden im Norden und Osten. Sie sollen bei den unterschiedlich hohen Abgaben für die Stromnetze entlastet werden. „Das hilft unseren Mitgliedern, denn gerade Fleischer und Bäcker haben sehr mit den Netzentgelten zu kämpfen“, sagte Wüst.

Rund 3000 Gäste erlebten ein Fest der Sinne, zu dem die Landesregierung und das Wirtschaftsforum Brandenburg eingeladen hatten. Unter ihnen waren zahlreiche Prominente wie Schauspieler Herbert Köfer und der frühere Boxer Axel Schulz. Seit Mai ist Schulz Brandenburger Bierbotschafter.





von Hanno Taufenbach

erstellt am 29.Jun.2017 | 05:00 Uhr