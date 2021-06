Fachkräftemangel : „Runder Tisch“ für Pflegefachkräfte

Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Brandenburg steigt

Brandenburgs Kenia-Koalition will einen „Runden Tisch“ zur Fachkräftesicherung in der Pflege einrichten. Wie es in einem am Dienstag von der gesundheitspolitischen Sprecherin der Grünen, Carla Kniestedt, vorgestellten Antrag für das Landtagsplenum in der kommenden Woche heißt, lebten in Brandenburg derzeit rund 154 000 Pflegebedürftige. 2030 würden es ...

