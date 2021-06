Warnstufen wurden herabgesetzt : Sinkende Waldbrandgefahr im Land

Etwas Abkühlung nach heißen Tagen zum Wochenbeginn / Doch es gibt keine Entwarnung, sagt ein Experte

Beim ersten großen Waldbrand des Jahres in Brandenburg in Bötzow (Oberhavel) hofft die Feuerwehr auf Regen. „Es gibt noch kleinere Glutnester, hin und wieder flammt es auch an einzelnen Stellen noch einmal auf“, sagte David Ostwald, Einsatzleiter der Feuerwehr in Oberkrämer. Die Feuerwehr hat die Maßnahmen zur Löschung in Bötzow runtergefahren. Die Glu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.