Landwirtschaft : Spargelbauern hoffen auf wärmeres Wetter

Ernte zu Ostern fällt wesentlich geringer als erhofft aus

Zu Ostern wird nicht so viel Spargel wie gewünscht auf den Tellern der Brandenburger Feinschmecker landen. Für den Handel reichten die bisher gestochenen Mengen nach wie vor nicht aus, sagte am Karfreitag Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Beelitzer Spargelvereins. In den Hofläden der jeweiligen Spargelbauern werde das Gemüse jedoch schon in den Verkauf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.