Debatte im Landtag : Steuerverschwendung als Straftatbestand?

AfD will Bundesratsinitiative / Linke verweist auf Ermittlungen gegen AfD-Politiker / Freie Wähler mit Alternativvorschlag

„Steuergeldverschwendung – ein Straftatbestand“. So stand es am Mittwoch gegen 14.15 Uhr auf der Tagesordnung des Brandenburger Landtags. Denn so hatte die AfD-Landtagsfraktion einen Antrag überschrieben, den die Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Potsdamer Landesparlament, Marianne Spring-Räumschüssel, in die Debatte einbrachte. „Der Bund der Ste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.