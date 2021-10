Unwetter : Sturmböen: Lokführer vom Ast erschlagen

Herbststurm störte die Stromversorgung und führte zu Verkehrsbehinderungen

Der Lokführer einer Regionalbahn ist bei dem kräftigen Sturm, der Brandenburg durchgeschüttelt hat, ums Leben gekommen. Bei Templin (Uckermark) wurde der 50-Jährige von einem herabstürzenden Ast erschlagen, teilte die Polizei in Frankfurt/Oder mit. Der Mann erlag am Freitagmorgen im Krankenhaus seinen Verletzungen. Er wollte während des Sturms am Donne...

