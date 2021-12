Tesla Grünheide : Tesla-Ansiedlung lockt Investoren

Wirtschaftsförderer können damit werben. Die Zahl der Anfragen nach Ansiedlungen steigt.

Im Sog der Entscheidung des US-Elektroautobauers Tesla für ein Werk in Brandenburg ist das Interesse von Investoren an der Region nach wie vor groß. Es seien seit 2020 trotz der Corona-Pandemie mehr Anfragen als in den Jahren zuvor gekommen, sagte der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB), Steffen Kammradt, der Deutschen Presse-Ag...

