E-Mobilität : Tesla will ab Dezember produzieren

Elon Musk lädt in seine riesige Fabrik in Grünheide erstmals Besucher ein und wirbt für seine Vision und die Baugenehmigung

Der US-Elektroautobauer Tesla will spätestens im Dezember in Deutschland die Produktion für Europa starten. Dies kündigte Firmengründer Elon Musk am Wochenende beim Bürgerfest in seinem ersten europäischen Werk in Grünheide an. Kritik von Anwohnern und Umweltschützern an der in nur zwei Jahren konzipierten und errichteten Industrieanlage widersprach er...

