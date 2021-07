Freizeit : Tödliche Badeunfälle nehmen zu

Badestellen sind oft nicht bewacht und manch ein Badelustiger unterschätzt die Gefahr

In Brandenburg hat die Zahl der Badunfälle mit tödlichem Ausgang in den vergangenen Tagen zugenommen. An sechs Tagen in Folge starb ein Mensch, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mit. „Das ist eine dramatische Entwicklung, die wir mit großer Sorge beobachten“, sagte DLRG-Landesverbandssprecher Daniel Keip. Nicht nur d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.