Wirtschaft : Tourismus bricht auch im Mai ein

Brandenburg: 66 Prozent weniger Übernachtungen

Avatar_prignitzer von Lukas Dubro

11. Juli 2020, 05:00 Uhr

Die Corona-Pandemie hat in Berlin und Brandenburg auch im Monat Mai zu deutlichen Einbrüchen in der Tourismusbranche geführt. Knapp 91 Prozent weniger Übernachtungen als im Jahr zuvor wurden in Berlin gezählt, in Brandenburg waren es rund 66 Prozent weniger, wie das Statistische Landesamt Berlin-Brandenburg mitteilte.

Demnach gab es im Mai 285 000 Übernachtungen in Berlin, in Brandenburg waren es rund 470 000. Im Vorjahresmonat wurden in der Hauptstadt rund 3 Millionen und in Bradenburg 1,4 Millionen Übernachtungen gezählt.

Die Zahl der Ankünfte sank ebenfalls in beiden Bundesländern. Um mehr als 92 Prozent in Berlin und knapp 77 Prozent in Brandenburg.

Bereits im April hatte der Tourismus durch Corona- starke Einbußen erlebt. So ging die Zahl der Übernachtungen in Berlin um fast 95 Prozent zurück und in Brandenburg um fast 79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im März sank die Zahl der Übernachtungen in Berlin um zwei Drittel in Brandenburg um etwa die Hälfte.

Seit 25. Mai empfangen Hotels in Berlin und Brandenburg wieder Touristen. Voraussetzung in der Corona-Pandemie ist, dass die Betreiber der Unterkünfte den Mindestabstand und die Hygieneregeln sicherstellen können.