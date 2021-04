Wegen Kontakten zu Rechtsextremen : Verfassungsschutz-Kontrolle weiterhin ohne AfD-Vertreter

Landesverband steht selbst unter Beobachtung / AfD-Sitz seit Beginn der Legislaturperiode unbesetzt

Brandenburgs AfD ist weiterhin nicht in der „Parlamentarischen Kontrollkommission“ (PKK) vertreten, die den Verfassungsschutz des Landes überwachen soll. Nachdem in der Landtagssitzung am Mittwoch der Abgeordnete Volker Nothing nicht in das Gremium gewählt wurde, scheiterte am Donnerstag auch sein Fraktionskollege Lars Hünich in einer geheimen Wahl im ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.