Corona : Wachsende Kritik an Brandenburgs „2G“-Regel

Ab diesem Donnerstag dürfen Hotels oder Gaststätten Ungeimpfte ausschließen / Warnampel tritt ebenfalls in Kraft

Die beschlossene 2G-Regel mit mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene in Brandenburg stößt auf zunehmende Kritik - auch in der Wirtschaft. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Brandenburg (Dehoga) hält sie nicht für sinnvoll. „Wir wollen Gastgeber für alle sein“, sagte Dehoga-Präsident Olaf Schöpe am Mittwoch. Man könne nicht eine ganze Mensche...

