Kultur : Weihnachtscircus baut trotz unsicherer Lage auf

Wegen Corona ist noch unklar, ob sich der Vorhang in Brandenburg/Havel heben darf

Trotz der weiterhin unsicheren Lage in der Corona-Pandemie bereitet sich der traditionelle Weihnachtscircus in Brandenburg an der Havel auf Publikum vor. Zwar sei der Aufbau mit einem gewissen Risiko verbunden, dennoch wolle man für die Vorstellungen vorbereitet sein, sagte eine Sprecherin des Weihnachtscircus. Das große Hauptzelt und Vorzelte für den...

