Fischräuber : Wenn der Kormoran sich satt frisst

Konflikte mit der zunehmenden Anzahl von Bibern und Wölfen sind derzeit in aller Munde. In den Hintergrund getreten sind die Sorgen der Fischer. Dabei sind ihre Verluste durch den Kormoran nach wie vor existenzbedrohend.

Jeden Morgen das gleiche Spiel. Mit dem Sonnenaufgang ziehen Hunderte der schwarzen Vögel über das Wasser, stürzen sich schließlich vom Himmel, um sich an den Fischen im See satt zu fressen. Peter Witzke muss tatenlos dabei zuschauen, wie seine Aufbauarbeit Raubzug für Raubzug zerstört wird. „Wir hegen und pflegen“, sagt der Chef der Fischerei Köllnitz in Storkow (Oder-Spree). „Die Kleinen streicheln, die Großen herausholen.“ So läuft das an dem Standort seit dem Jahre 1209. Vor allem Zander, Aal und Hecht holen die Fischer aus fast 1000 Hektar Gewässerfläche an der Groß Schauener Seenkette.

Aber der Kormoran frisst mit. Und weil es viele Vögel sind und sie unter strengem Schutz stehen, holen sie sich entsprechend viele Fische. Die den Betrieben dann fehlen. Peter Witzke wirkt verbittert. „Es gibt immer weniger Fische aus heimischen Gewässern. Aber es merkt offenbar kaum jemand. Die Leute holen sich ihren Lachs vom Aldi“, bedauert er. Dabei wäre es in seinen Augen so viel sinnvoller, nachhaltig produzierte Fische von hier zu essen statt unter teilweise fragwürdigen Bedingungen hergestellte Importware.

Sein Frust richtet sich aber in erster Linie gegen die Politik von der Landesebene bis hoch zur EU. Es werde so gut wie nichts getan, um die Kormoranbestände zu regulieren. Dass die Zahl der Brutpaare in Brandenburg – rund 1400 – derzeit sogar leicht sinke, sei ein schwacher Trost. „Das größte Problem ist der Vogeldurchzug“, sagt Witzke. Allein in Mecklenburg-Vorpommern gebe es 16 000 Paare, die sich ab Juli Richtung Süden bewegen, ergänzt Lars Dettmann, Geschäftsführer des Brandenburger Fischereiverbands. „Sie ziehen von Gewässer zu Gewässer, je nach Fangerfolg bleiben sie oder fliegen weiter.“ Immer mehr märkische Betriebe würden kapitulieren, sagt Lars Dettmann. „Die Verluste sind einfach zu groß.“

Nun gibt es seit ein paar Jahren durchaus einige zulässige Maßnahmen gegen den Kormoran. So wurden im vergangenen Jahr in Brandenburg 1300 Tiere abgeschossen. Auch dürfen sie mancherorts durch Lärm von Teichwirtschaften vertrieben werden. Aber in Vogel- und Naturschutzgebieten wie an der Groß Schauener Seenkette sei beides nicht erlaubt. Und überhaupt, ein Fischer sei kein Jäger, und mit Knallkanonen vertreibe man die Vögel allenfalls zum Nachbarbetrieb, der sich dann mit ihnen herumärgern müsse, erzählt Dettmann.

Zwar seien die Abschüsse im Moment wichtig. „Sonst wären manche Teiche zu 100 Prozent leer“, schätzt der Chef des Fischereiverbands. Aber ein anderes Mittel wäre wirkungsvoller. „Wir müssen die Bruterfolge reduzieren, Kormorane von den Nestern wegscheuchen“, erklärt Dettmann. Dänemark habe damit gute Erfahrungen gemacht, die Bestände auf diese Weise gedeckelt. In Brandenburg aber hätten Umweltverbände erfolgreich gegen diesen Ansatz geklagt.

Lars Dettmann wirbt nun bei Politikern um Verständnis dafür, dass es wenig bringe, an den Teichen zu schießen. „Sinnvoller und unblutig ist es, Tiere in ihren Kolonien aufzuscheuchen und die Eier auskühlen zu lassen.“ Auch das mag für Tierfreunde herzlos klingen.

Dettmann beteuert, dass niemand den Kormoran ausrotten wolle, es gehe darum, die Fischerei in Deutschland zu erhalten, die unter anderem mit ihren Teichen einen bedeutenden Beitrag zum Artenschutz leiste. „Wir haben derzeit 25 000 Kormoran-Brutpaare in Deutschland. 3000 bis 4000 würden völlig ausreichen.“





von Mathis Hausding

erstellt am 08.Jun.2017 | 05:00 Uhr