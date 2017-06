Projekt Wanderfisch : Wieder Störe in der Oder ausgesetzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Knapp 40 Schüler haben im Rahmen des Projekts „Wanderfisch“ 100 Jungstöre bei Lebus (Märkisch-Oderland) in die Oder gesetzt. Die jungen Menschen aus dem Oderbruch sollten nun mit dafür sorgen, dass sie auch zurückkommen, sagte Projektleiter Jörn Geßner vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) gestern in Lebus. Das Projekt zur Wiederansiedlung des Baltischen Störs (Acipenser oxyrinchus) in der Ostsee läuft bereits seit mehr als zehn Jahren.

Die Jungtiere kommen in Aufzuchtstationen im Unteren Odertal und werden an das Oderwasser gewöhnt. Die Hoffnung ist, dass sie nach Jahren der Wanderschaft in die Oder zum Laichen zurückkehren. Im vergangenen Jahr hatte ein Angler im Oderbruch einen zwei Meter langen Fisch aus der Oder gezogen. „Wir denken, dass das nur ein Stör gewesen sein kann, den wir vor ein paar Jahren hier ausgesetzt haben“, sagte Geßner. Gemeldet habe er seinen streng geschützten Fang aber nicht. „Wir sind über Bilder im Internet hierauf aufmerksam geworden“, klagte der Wissenschaftler. Dabei sei es für das Wiederansiedlungsprojekt wichtig gewesen, an das Tier oder an Informationen aus erster Hand heranzukommen. „Bislang konnten wir nicht klären, ob der Stör zum Laichen zurückkehrte“, sagte Geßner. Dieser Fisch hätte der eindeutige Beleg für das Funktionieren der Wiederansiedlung sein können. In den vergangenen Jahren wurden mehr als eine Million Ministöre in der Oder ausgesetzt. Tiere jedes ausgesetzten Jahrgangs werden markiert. So bekommen die Wissenschaftler Infos zur Überlebensrate und zu Wanderungen.



