Hilfe für Schülerfirmen : Youtube-Videos und Mini-Apps

Schülerfirmen gibt es seit der Jahrtausendwende. In Brandenburg lernen Schüler in einem Workshop, ihre Geschäftsidee online zu vermarkten

von Anna Kristina Bückmann

10. März 2018, 05:00 Uhr

Ob zum Brötchenverkauf ins Schülercafé oder zum Imkern in den Garten: In Brandenburg organisieren sich immer mehr Schüler in Schülerfirmen. Sie verkaufen T-Shirts und Pulli's mit dem schuleigenen Logo, reparieren Computer oder putzen die Schultoilette. „Es gibt einen ständigen Aufwuchs“, sagt Norbert Bothe, Leiter der Servicestelle für Schülerfirmen bei Kobra.net. Rund 140 solcher Firmen gibt es derzeit an Brandenburger Schulen.

Natürlich gäbe es auch Projekte, die enden. Dennoch steige die Zahl mit etwa zehn neuen Projekte jährlich eher an. Meistens gehe die Initiative von Schülern aus. Zum Beispiel, wenn die Pausenversorgung nicht ausreiche. Dann werden im Schülercafé Brötchen und Limo verkauft. Manchmal sei es aber auch ein Hobby oder die gute Idee eines Lehrers. Der Erlös wird gespendet oder für die nächste Klassenfahrt verwendet. „Häufig gibt es eine Belohnung“, so Bothe. Eine direkte Lohnauszahlung sei es aber in den seltensten Fällen.

Die Servicestelle für Schülerfirmen, die personell und finanziell vom Bildungs- und Wirtschaftsministerium unterstützt wird, bietet neben kostenlosen Workshops und Beratungen einmal jährlich eine Fachtagung an. Rund 60 Schüler lernen in einem landesweiten Workshop „Schülerfirma wird digital“, wie sie Projekte online besser vermarkten können. In Gruppenarbeit basteln sie kurze Stop-Motion-Filme, bauen Apps und lernen im Story-Telling, Geschichten im Netz richtig zu erzählen.

Im Vordergrund der Arbeit stehe nicht, den Mädchen und Jungen unternehmerisches Handeln beizubringen, sagt Anne Sieber von Kobra.net. „Es sind pädagogische Projekte.“ Die Schüler würden in Teamslernen zusammen zu arbeiten und könnten sich in verschiedenen Berufen ausprobieren.

„Die Schüler sehen, ob ihnen eher handwerkliche Tätigkeiten liegen oder doch die Buchhaltung.“ Servicestellen-Leiter Bothe weiß, „damit eine Schülerfirma gelingt und Gewinn abwirft, braucht es eine gute Idee und motivierte Schüler.“ Viele Firmen bestehen inzwischen in dritter und vierter Generation. Ältere Schüler geben die Firma an die jüngeren weiter. Das sei ein guter Lerneffekt, den wir fördern, sagte Bothe.