Reform der Grundsteuer : Mecklenburg-Vorpommern will 1,2 Million Immobilien neu bewerten

Das Bundesverfassungsgericht hat Bund und Länder aufgefordert, die Grundsteuer neu zu regeln. Bis 2025 müssen Immobilien neu bewertet werden.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern arbeitet an einer der größten Steuerreformen seiner Geschichte. Von 2025 an muss die Grundsteuer nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes neu erhoben werden. 1,2 Millionen Immobilien sind in Mecklenburg-Vorpommern davon betroffen und sollen in den kommenden drei Jahren neu bewertet werden. 110 zusätzliche Mitarbeiter sin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.