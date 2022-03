Finanzhilfe vom Land : 115.000 Euro für Hauptgeschäftsstraße in Neustrelitz

Alba Caro via www.imago-images.de

Wesentlich attraktiver für Fußgänger und Radfahrer soll die Hauptgeschäftsstraße in Neustrelitz werden. Das Innenminister bewilligte jetzt Finanzhilfen der Städtebauförderung für die Strelitzer Straße. Wann ist Baustart?

Neustrelitz | Die Stadt Neustrelitz erhält vom Innenministerium rund 115.000 Euro Finanzhilfen für die Sanierung der Hauptgeschäftsstraße in Neustrelitz. Das gab ein Sprecher des Ministeriums am Donnerstag bekannt. Das Geld soll für die Oberflächensanierung der Auffahrten in der Strelitzer Straße verwendet werden. Die Gesamtkosten für die Sanierung würden sich auf ...

