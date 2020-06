Messerangriff in Anklam: 17-Jähriger schwer verletzt

Avatar_prignitzer von Stefan Flomm/dpa

23. Juni 2020, 13:24 Uhr

Ein 17-Jähriger hat im Stadtpark von Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) Stichverletzungen im Oberschenkel erlitten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte es am Tag zuvor aus bislang ungeklärter Ursache einen Streit zwischen dem Jugendlichen und zwei 18-Jährigen gegeben, von denen einer auf das Opfer einstach, das mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Beschuldigten vom Tatort entfernt, konnten aber später in einer Wohnung angetroffen werden. Die polizeilichen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.