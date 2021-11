Rostock und Vorpommern-Rügen : 2G-Corona-Regeln treten in Kraft

In zwei Landkreisen greifen nun erstmals die Regeln der nachgeschärften Corona-Ampel des Landes.

Schwerin | Die Infektions- und Hospitalisierungs-Inzidenzen sind in den letzten Wochen im Nordosten schnell gestiegen. In den Kreisen Vorpommern-Rügen und Rostock gelten von Mittwoch an neue Corona-Beschränkungen. Es greift eine 2G-Regel unter anderem in der Innengastronomie, bei Veranstaltungen, Messen sowie in Kultur- und Freizeiteinrichtungen - dort haben nur...

