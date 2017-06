Kirche feiert die Ökumene in Schwerin : 3000 Gäste feiern auf dem Markt

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Mit 1000 Gästen hatten die Organisatoren gerechnet, bei herrlichstem Sonnenschein wurden es schließlich dreimal so viele. Unter dem Motto „Gemeinsam die Stimme erheben“ haben Christen unterschiedlicher Konfessionen gestern auf dem Marktplatz zusammen Pfingsten gefeiert und zugleich an den Thesenanschlag Martin Luthers vor 500 Jahren erinnert. Im Gebet gedachten sie dabei auch aller Menschen, die Opfer von Terror und Gewalt geworden sind – wie zwei Tage zuvor in London.

„Das Pfingstwunder bringt Menschen aus der ganzen Welt zueinander. Gestaltet die Vielfalt im Glauben und im Respekt für die Würde des anderen – ganz gleich, woher er kommt! 500 Jahre Reformation – das ist heute ein ökumenischer Ruf an alle Christen“, sagte Landesbischof Gerhard Ulrich in seiner Predigt unter freiem Himmel. Erzbischof Stefan Heße aus Hamburg nahm diesen Gedanken für die katholische Kirche auf. „Ich bin überzeugt, auch die Fahrt, die die Ökumene in den vergangenen 100 Jahren aufgenommen hat, ist ein Geschenk des Heiligen Geistes“, betonte er und ermunterte die Gläubigen, die frohe Botschaft des Evangeliums in die Welt hinauszutragen.

Begonnen hatte die Feier zum Reformationsjubiläum im Dom. In einer Prozession zogen die Teilnehmer der Andacht anschließend auf den Markt, wo sich schon die ersten Gäste einen Platz an der Tafel gesucht hatten. Die Tischrede hielt die designierte neue Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die den erkrankten Erwin Sellering vertrat. „Ich finde es hervorragend, dass die evangelische und die katholische Kirche im Reformationsjahr gemeinsam das Pfingstfest feiern“, sagte Schwesig. Dass die Feier im Herzen der Landeshauptstadt stattfinde, sei eine besonders schöne Idee. Die Reformation habe den Lauf der Geschichte verändert, und sie präge die Gesellschaft, gerade im Norden, bis heute, so die Politikerin.

Mehr als 50 Tische waren vor dem Rathaus aufgebaut. Bei Kartoffeln, Quark und Erdbeeren konnten sich die Gäste stärken. An jedem Tisch sorgten Gastgeber wie Jan Jensch von der Christengemeinde Arche für einen reibungslosen Ablauf. „Es ist ein tolles Erlebnis, mit so vielen Menschen gemeinsam Gottesdienst zu feiern“, sagte Jensch, der in Pfadfinder-Uniform auf den Markt gekommen war.

von Christian Koepke

erstellt am 05.Jun.2017 | 21:00 Uhr