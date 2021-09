Mecklenburg-Vorpommern : 37 500 Gäste in zweiter Corona-Saison

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern beenden an diesem Sonnabend ihre zweite Corona-Saison.

Schwerin | An diesem Sonnabend finden die beiden letzten Konzerte des Elbphilharmonie Orchesters und des Pianisten Kirill Gerstein in der St.-Georgen-Kirche in Wismar der diesjährigen Festspiele Mecklenburg-Vorpommern statt. Rund 37 500 Besucher wurden gezählt, wie eine Sprecherin sagte. Schwierige Saison Im Juni mussten Veranstaltungen noch pandemiebeding...

