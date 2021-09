370 Wahlbriefe bleiben liegen : Wähler um Wahlrecht gebracht

Die zwei Postkisten blieben in Hamburg am Sonnabend stehen, hätten aber das Briefwahlzentrum in Boizenburg noch erreichen können.

Schwerin | Durch ein Versehen der Deutschen Post in Hamburg wurden Wähler aus MV um ihr Wahlrecht gebracht. 370 Wahlbriefe blieben in einem Postamt in Altona liegen. Das gab Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke soeben bekannt. Es handelt sich um Briefwähler aus Boizenburg. Betroffen sind 168 Briefe zur Bundestagswahl, 163 zur Landratswahl und 21 zur Bürgermeisterw...

