Wenn Streithähnen der Kamm schwillt : Täglich 16 Strafanzeigen wegen Beleidigung

Die „Drecksau“ kostet 1250 Euro, „Du Nutte“ dagegen 3500 Euro. In Mecklenburg-Vorpommern wurden im vergangenen Jahr 5931 Beleidigungen angezeigt

Schwerin | "Keine Ahnung, was Sie so dumm macht, aber es funktioniert“, oder „Bei Ihnen wäre ein Gehirnschlag ein Schlag ins Leere“. Das sind noch die mildesten Beleidigungen, die in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr zur Anzeige gekommen sind. Klaus Wiechmann von der Polizei in Ludwigslust weiß, bei Beschimpfungen kann es richtig zur Sache gehen. „Es gi...

