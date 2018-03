Wirtschaft : 6300 Arbeitsplätze mehr

MV liegt im ostdeutschen Schnitt – aber die Zahl der Jobs wächst langsam.

von Birgit Sander

20. März 2018, 20:30 Uhr

Die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in MV ist im vergangenen Jahr leicht um 0,8 Prozent gewachsen. Damit liegt der Nordosten vor Thüringen und Sachsen-Anhalt an drittletzter Stelle, aber genau im Durchschnitt der ostdeutschen Länder, wie das Statistische Amt in Schwerin gestern mitteilte.

Bundesweit erhöhte sich die Zahl im Vergleich zu 2016 deutlicher – um 1,5 Prozent. In MV waren im vergangenen Jahr demnach 6300 Menschen mehr erwerbstätig als 2016. Im vergangenen Jahr hatten somit 750 800 Menschen einen Arbeitsplatz, darunter 74 500 als geringfügig Beschäftigte. Im Jahresdurchschnitt stieg die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung an, die sogenannte marginale Beschäftigung ging zurück. Eine deutliche Zunahme an Stellen gab es im Nordosten bei den Dienstleistungen, es entstanden rund 6200 Arbeitsplätze. Im Bereich Handel, Verkehr, Lagerhaltung, Gastgewerbe, Information und Kommunikation nahm die Beschäftigung um 0,7 Prozent zu. Im Bereich der Finanz- und Versicherungsdienstleister stieg die Erwerbstätigenzahl um 1,1 Prozent. Bei den öffentlichen und sonstigen Dienstleistern, in Erziehung und Gesundheit einschließlich privater Haushalte wurden 3600 Arbeitsplätze geschaffen, ein Plus von 1,3 Prozent.

Im produzierenden Gewerbe und in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft stagnierte die Erwerbstätigenzahl, im Baugewerbe nahm sie um 0,7 Prozent ab. Dort gingen 300 Arbeitsplätze verloren.

9,8 Prozent der Erwerbstätigen in MV waren als Selbstständige und mithelfende Familienangehörige tätig. Die knapp 677 000 Arbeitnehmer machen einen Anteil von 90,2 Prozent an den Erwerbstätigen aus. Der Anteil der geringfügig Beschäftigten betrug 2017 in MV 9,9 Prozent – 0,9 Prozent weniger als im Jahr davor.