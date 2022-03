Vorpommern-Greifswald : 66-Jährige bei Unfall auf der Insel Usedom schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Benz bei Heringsdorf auf der Insel Usedom ist eine 66 Jahre alte Fahrerin schwer verletzt worden. Sie wurde am Freitag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Auto der Frau hatte sich überschlagen, nachdem es mit einem nach links abbiegenden Wagen kollidiert war. Die 66-Jährige wurde von der freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten.

