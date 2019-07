80 Beschäftigte : Flugzeugproduktion in Pasewalk wächst stark

Der Sportflugzeughersteller Stemme AG (Strausberg) expandiert am Standort. Weitere rund 20 Mitarbeiter werden gesucht.

von Winfried Wagner/dpa

16. Juli 2019, 10:45 Uhr

Wie Betriebsleiter Klaus-Peter Hartmann am Dienstag erklärte, sind inzwischen 80 Mitarbeiter im Remos-Werk am Flugplatz Franzfelde bei Pasewalk tätig, mehr als doppelt so viele wie bei der Übernahme des Remos-Werkes im Jahr 2017. «Wir suchen außerdem noch 20 weitere Mitarbeiter», sagte Hartmann bei einem Besuch von Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD). Monatlich werden alle Kunststoffteile für zwei Motorsegelflieger von Stemme und ein Ultraleichtflugzeug produziert.

Das derzeit größte Flugzeugwerk in Mecklenburg-Vorpommern war vor 13 Jahren mit großer öffentlicher Förderung entstanden. Es sei für die Region sehr wichtig, betonte Dahlemann. Nach der Insolvenz von Remos 2014 stand der Standort mehrfach vor dem Aus.

