Neubrandenburg : 84-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Als sie eine Straße überquert, kommt es zwischen der Fußgängerin und einem Auto zum Zusammenstoß.

Neubrandenburg | In Neubrandenburg ist eine 84-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Sie habe am späten Freitagnachmittag eine Straße überquert und sei mit dem Wagen eines 53-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei in der Nacht zu Samstag mit. Sie sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer blieb de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.