Traktor stößt mit Auto zusammen : 85-Jähriger stirbt nach Unfall nahe Wolgast - B111 gesperrt

Ein Autofahrer gerät auf der B111 in Höhe Mahlzow in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem Traktor.

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Traktor im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist ein 85 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er fuhr in Richtung Usedom, als er auf Höhe des Wolgaster Ortsteils Mahlzow in den Gegenverkehr geriet und mit dem entgegenkommenden Traktor kollidierte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei wur...

