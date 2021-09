Brückenneubau : A20 bei Tribsees teilweise freigegeben

Die neugebaute Brücke bei Tribsees ist bereits in Fahrtrichtung Lübeck freigegeben. Weitere Abschnitte folgen.

Tribsees | Die neue Brücke wurde am Mittwoch einspurig in Richtung Lübeck freigegeben. Die Gegenfahrbahn über die Behelfsbrücke in Richtung Stettin wird umgerüstet und voraussichtlich gegen 17 Uhr zweispurig freigegeben. Mehr Informationen folgen in Kürze. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.