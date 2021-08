A20 bei Tribsees : Schilder-Irrsinn am Autobahn-Loch

Nirgends in Mecklenburg-Vorpommern ist die Staugefahr so groß wie auf der A20 bei Tribsees. Die empfohlene Umfahrung nutzen wenige – auch, weil Hinweise darauf fehlen bzw. unverständlich sind.

Grimmen | An jedem Wochenende in der touristischen Hauptsaison wiederholt sich das Spiel. Vom späten Freitagnachmittag an warnt der Verkehrsfunk im Stundentakt vor kilometerlangen Staus an der A20-Baustelle bei Tribsees. Eine Stunde und mitunter noch mehr Geduld müssen Autofahrer im An- oder Abreiseverkehr zu den Inseln mitbringen, bis sie das Nadelöhr passiert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.