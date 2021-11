Inzidenzen steigen weiter : Ab Mittwoch gilt für ganz Mecklenburg-Vorpommern Corona-Rot

Drei Tage in Folge überschritt Mecklenburg-Vorpommern die kritische Zahl von 9 Hospitalisierungen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Ab Mittwoch gelten neue Schutzmaßnahmen, die besonders Ungeimpfte treffen.

Schwerin | Ein Land schaltet auf Rot: Weil die 7-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen am Montag den dritten Tag in Folge die Coronawarnstufe Rot erreichte, gelten ab Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern flächendeckend neue Schutzmaßnahmen. Inbegriffen sind auch jene Kreise, die noch auf der Warnstufe Orange oder Gelb stehen. Am Dienstag wird im Kabinett in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.