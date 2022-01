Hospitalisierungsinzidenz zu hoch : Ab Montag gilt in ganz MV Corona-Ampelstufe Rot

Die Hospitalisierungsinzidenz war am Samstag laut Landesamt für Gesundheit und Soziales zwar von 9,8 auf 9,2 gesunken. Damit lag der Wert aber den dritten Tag in Folge über 9,0.

Rostock | Ab Montag gilt in ganz Mecklenburg-Vorpommern die Corona-Ampelstufe Rot. Grund sei die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen, die am Samstag den dritten Tag in Folge über dem Schwellenwert von 9 lag, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie werden ergriffen Das bedeutet, dass auch in Landkreis...

