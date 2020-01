Abzweig Krickow: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B 96

Avatar_prignitzer von svz.de

14. Januar 2020, 21:17 Uhr

Am Dienstagnachmittag ereignete sich um 15:55 Uhr auf der B96, Höhe Abzweig Krickow, ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei geriet nach ersten Erkenntnissen ein PKW Peugeot nach links in den Gegenverkehr. In Folge dessen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Caddy, in welchem sich die 40-jährige Geschädigte befand. Nach dem derzeitigen Ermittlungstand wird davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher aufgrund von Ermüdungserscheinungen die Kontrolle über seinen Pkw verloren hat.

Der Unfallverursacher, ein 42-jähriger Neubrandenburger, musste durch die Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt und mussten zur medizinischen Versorgung durch Rettungskräfte in das Klinikum Neubrandenburg, sowie das Krankenhaus Neustrelitz gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Über die Dauer der Maßnahmen musste die B96 für etwa 2,5 Stunden vollständig gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 EUR. Es wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.